Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Ante započinje svoju borbu u 'Životu na vagi': 'Ne želim da se moj sin deblja kao tata'

Ante (43) iz Kaštel Sućurca novi je kandidat 'Život na vagi'

RTL.hr
19.08.2025 10:53

Ante (43) iz Kaštel Sućurca je čovjek vedrog osmijeha, društvenog duha i zvonkoga glasa koji kaže da je uvijek raspoložen za neku feštu i pjesmu. Ipak, iza te vedrine skriva se zabrinutost zbog viška kilograma pa priznaje kako je bio meta uvreda, ali ga najviše plaše bolest i rana smrt. Zbog kilaže ne može trčati, a planinarenje, bicikliranje, ronjenje i rafting zasad su neostvareni snovi.

Ante, Život na vagi
Ante, Život na vagi FOTO: RTL

Njegova motivacija za prijavu u 'Život na vagi' bila je obitelj, naime, želi biti uzor svom sinu i pokazati mu da se loše navike mogu promijeniti. "Ne želim da se deblja kao tata", iskren je 43-godišnjak. Inspiriraju ga dobri očevi koji svoju djecu odgajaju s ljubavlju i predanošću, a posebno bivši kandidat showa Josip Čapo, čiji mu je moto 'hodaj, pa hodaj' ostao urezan u pamćenje.

Kad se danas pogleda u ogledalo, vidi debelog čovjeka, ali i osobu koja zna što treba mijenjati. Za pet godina zamišlja sebe zdravijeg, mršavijeg i sretnijeg - spremnog na planine, bicikl i sve avanture sa sinom koje ga sigurno čekaju.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

Ante Život na vagi
Život na vagi

Katarina je u 'Životu na vagi' odlučila promijeniti život zbog svoje kćeri: 'Pravo je vrijeme jer vremena više nemam'