Ante iz 'Života na vagi' progovorio o razdvojenosti od sina: 'Svaku večer se pomolim za njega, da mu nogica bude dobro'

Kandidat devete sezone 'Života na vagi' , Ante iz Kaštel Sućurca, već je u prvoj epizodi pokazao da iza njegova vedrog osmijeha stoji i veliko srce, osobito kada se radi o njegovom malenom sinu. Tjedan dana nakon ulaska u kuću, emocije su ga stigle. Na pitanje kako se osjeća bez kontakta sa sinom, Ante je rekao: "Teško je. Teško pada. Navikneš se, svaki dan se igraš sa svojim sinom, svaki dan ga probudiš. I onda ti odjednom nedostaje."

Priznao je da mu najteže pada upravo odsutnost iz svakodnevnih trenutaka koje su dijelili. "Imam malu sliku njegovu i svaku večer se pomolim za njegovo zdravlje. Da mu nogica bude dobro. Da mi bude pravi, onakav kakav je uvijek." Ante je više puta istaknuo da je njegov sin glavni razlog zbog kojeg se prijavio u show: "On mi je najveća motivacija. Želim mu biti pravi tata. Volio bih ga naučiti voziti biciklu, vozit s njim po Kaštelima. To mi je želja."

