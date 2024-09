Antonija (28) je najteža kandidatkinja u svih osam sezona 'Života na vagi': 'Moramo joj spasiti život'

"Znala sam da je tu negdje", rekla je sjetno.

Zbog toga je postala najteža kandidatkinja u svih osam sezona 'Života na vagi'.

"Mislim da je ovo krajnja granica i da je ovo jedinstvena prilika da pokušam nešto napraviti", rekla je.

"Mislim da ovim ljudima pokušavamo spasiti život. Stvarno to mislim i vjerujem u to. Ovo je, često znamo koristiti tu floskulu, ali ovo je pet do ponoć. Ovo su kola nizbrdo. Moramo pronaći način kako to zaustaviti. Iskreno, bojim se za njih", rekao je trener Edo.

