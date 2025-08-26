Emisije
Život na vagi

Antonija Blaće je voditeljica 'Života na vagi'!

Nova, deveta sezona jednog od najuspješnijih RTL-ovih formata 'Život na vagi' stiže na ekrane već u ponedjeljak od 21.15 sati, a u projekt se vraća Antonija Blaće - ovaj put u ulozi voditeljice.

RTL.hr
26.08.2025 16:33

Antonija, koja slavi 20 godina televizijske karijere na RTL-u, od samog je početka bila uključena u 'Život na vagi' jer je upravo ona bila kreativna producentica prve dvije sezone i osoba koja je, uz svoj tim, postavila projekt na noge.

Ove sezone stiže u ulozi voditeljice, što je prirodan nastavak njezine priče u jednom od najemotivnijih televizijskih formata.

Antonija Blaće, Život na vagi
Antonija Blaće, Život na vagi FOTO: RTL

'Život na vagi' za mene nije samo show, to je projekt u kojem sam se prvi put okušala kao kreativni producent i uvijek će mi biti pod kožom. Kandidati i njihove transformacije inspiriraju i poseban je osjećaj biti njihova podrška i dio njihova velikog putovanja. Veselim se projektu i svemu što gledatelje očekuje u novoj sezoni", izjavila je uvijek autentična i neposredna Antonija Blaće.

Jedva čekam gledati Antoniju i nove kandidate, 'Život na vagi' je doista jedan poseban projekt. A ako se pitate gdje sam ja - uzela sam vrijeme za obitelj i djecu s kojima provodim svaki trenutak. Od ponedjeljka svi gledamo 'Život na vagi'!" poručuje Marijana Batinić koja se priprema za nove projekte.

Antonija Blaće, Život na vagi
Antonija Blaće, Život na vagi FOTO: RTL

Nadolazeća sezona najnagrađivanijeg TV reality formata u Hrvatskoj, 'Života na vagi' donosi nove priče, snažne emocije i veliku inspiraciju, a kandidati će i ove godine, uz pomoć stručnog tima i Antonije te podršku gledatelja, proživljavati nevjerojatne transformacije i dokazati kako je svaki njihov korak prema cilju vrijedan truda.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka od 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

