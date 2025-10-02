Emisije
Život na vagi

Antonija Blaće o GallaSandalli: 'Ode nam Galica. Nekako imam dojam da će se vani zainatiti'

GallaSandalla sinoć je ispao iz 'Života na vagi'

RTL.hr
02.10.2025 10:41

Prema pravilima, natjecatelj s najnižim postotkom izgubljene tjelesne mase u timu koji gubi morao je napustiti show. Nažalost, ovoga puta to je bio Ivan. Voditeljica Antonija Blaće na Instagramu se oprostila od karzmatičnog influencera te poručila: "Ode nam Galica. Nekako imam dojam da će se vani zainatiti."

GallaSandalla, Život na vagi
GallaSandalla, Život na vagi FOTO: Instagram

Ivan je nakon ispadanja emotivno poručio: "Razočaran sam, naravno, što odlazim na ovaj način. Borio sam se, ali vaga je danas tako odlučila. Ovaj show mi je dao nevjerojatnu priliku, naučio me kako se boriti za sebe i dao mi je prijatelje za cijeli život. Ne gledam na ovo kao na kraj. Da, moje putovanje ovdje završava, ali moja borba za zdravlje tek počinje. Vraćam se svojoj obitelji, koja mi je najveća podrška i koja mi neizmjerno nedostaje, jači nego ikad."

GallaSandalla, Život na vagi
GallaSandalla, Život na vagi FOTO: RTL

Ivanov odlazak nije znak predaje, već, kako je naglasio, samo novo poglavlje njegove bitke. Objasnio je kako je u showu dobio sve potrebne alate – znanje o prehrani, važnost tjelovježbe i, najvažnije od svega, spoznaju da on to može. Sada, naoružan tim znanjem, želi nastaviti svoju transformaciju u poznatom okruženju, okružen ljubavlju svojih najbližih.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

