Antonija Blaće za RTL.hr o hejt komentarima: 'Reći da me baš briga, po meni je to neoprostivo'

"Kad sam počela raditi ovaj posao, bojala sam se forumaša najviše na svijetu jer mi se uvijek činilo da se jedno priča službeno, a da je stvarnost prava publika i njihovi komentari. I stvarno su mi se gaće tresle od foruma kada sam počinjavala voditi. To sam puno puta prepričala, ali nikada to neću zaboraviti. Nakon svojeg prvog vođenja, na forumu sam pročitala da sam izgledala kao jelen uhvaćen pod svjetlosti na autocesti. I stvarno kada pogledam sebe, stvarno sam bila kao mala preplašena srna. Nekako smo se forumaši i ja sporazumjeli jer znaju da čitam komentare. Puno sam korisnik informacija o svome poslu i vođenju pronašla upravo na forumu jer vam neće baš svatko reći u lice i uživo, a ni nema vam tko reći. Onda tamo kada pročitate - previše se hihoće, ne zna sjediti, tako da bih rekla da imamo neki dobar odnos s forum", rekla je.

Iako je hejt komentara u njezinom slučaju jako mala, priznaje da ih zna naići na pokoji.

"Komentari su generalno postali previše oštri. Ne znam što se s ljudima događa. Valjda smo od ove cijele globalne situacije, od svih problema s kojima smo pritisnuti, to nam je njima svugdje u podsvjesti. Da živimo u jednom potpunom ludilu. Ljudi to negdje moraju izbaciti van. Međutim, generalno stvarno bude otrovnih komentara, a ne znam zašto je tako. Voljela bih znati kako je do toga došlo. Sad da se ja tu pravim da ne čitam ili da ne trebam čitati komentare ili da ne pogledam sebe, meni je to suludo. Radim posao koji je javan, koji je podložan kritici, na kraju krajeva se stvara zbog te publike. I sad reći da me baš briga što oni misle, po meni je to neoprostivo. Ne moram baš plakati nad svakim komentarom, ali otprilike moram osjećati što publika kaže. Ako publika kaže da te ne želimo gledati, onda te neće gledati. Često mi se čini da njihovi komentari, u moru tih hejtera, budu dobronamjerni i smisleni i možda vide nešto što ti u nekom trenutku ne vidiš. Smatram da zaslužuju da se na njih obrati pažnja", zaključila je.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.