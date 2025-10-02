Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Antonija Blaće slavi rođendan! Za RTL.hr otkrila hoće li biti fešte te voli li poklone

Voditeljica Antonija Blaće slavi rođendan

RTL.hr
02.10.2025 11:10

Nema projekta u kojem Antonija Blaće, karizmatična Šibenčanka, ne bi briljirala! Ova iskusna voditeljica, koja se ovim poslom bavi već 20 godina, postala je jedna od najvećih televizijskih zvijezda u zemlji, a njezina karijera započela je 2005. godine s "Big Brotherom". Oštroumna i duhovita, Antonija je osvojila gledatelje svojim šarmom, a kroz godine je vodila brojne uspješne RTL-ove projekte. Njezina elokvencija, pristupačnost i prirodna karizma smjestile su je među vodeće hrvatske voditelje. Osim toga, Antonija se bavi i producentskim poslom, iza nje je već veliki broj uspješnih projekata. Danas slavi rođendan, a gostujući u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea', otkrila je hoće li ga ove godine  proslaviti te voli li poklone. 

Antonija Blaće, Spill The Tea
Antonija Blaće, Spill The Tea FOTO: RTL

"Inače uvijek slavim rođendan i uvijek imam neke fora proslave, ali ne znam hoću li ove godine stići jer imamo dosta snimanja. No, nešto ću sigurno proslaviti", rekla je. 

Na pitanje voli li poklone, dala je vrlo jasan odgovor. 

"Normalno da volim poklone. Nisu obavezni, ali uvijek je lijepo da te se netko sjeti. S time da ja već godinama imam praksu, budući da već svi malo zaboravljaju na rođendane, pa ja nekoliko dana ranije sve svoje prijatelje nazovem i kažem im da mi je rođendan 2. listopada. Da ne bi netko slučajno zaboravio", rekla je Antonija kroz smijeh. 

Što kaže o 'Životu na vagi', voditeljskoj karijeri i privatnom životu, ne propustite doznati u podcastu

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

antonija blaće život na vagi
Moglo bi te zanimati

Antonija Blaće o GallaSandalli: 'Ode nam Galica. Nekako imam dojam da će se vani zainatiti'

Voditeljica Antonija Blaće priznaje: 'Svako vaganje mi je vrlo napeto, ne znam kakve će biti brojke'

Voditeljica Antonija Blaće za RTL.hr o suprugu Hrvoju: 'Srodne smo duše'

Voditeljica Antonija Blaće u 'Spill The Tea' o 'Životu na vagi', kritikama i ljubavi: 'Kad zagrmim, sve stane'

Antonija Blaće 'zagrebala' po starim ranama: 'Prošli put si odustao, što sad?'

Topla dobrodošlice naše Tonke, ali onda i hladan tuš za kandidate: To što ste ovdje još uvijek ne znači da ste postali pravi natjecatelji'