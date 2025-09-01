Antonija Blaće za RTL.hr o voditeljskoj ulozi u 'Životu na vagi': 'Veliki sam tremaroš. Zbilja mi je stalo da sve bude dobro'

icon-close

Antonija Blaće, koja slavi 20 godina televizijske karijere na RTL-u, od samog je početka bila uključena u 'Život na vagi' jer je upravo ona bila kreativna producentica prve dvije sezone i osoba koja je, uz svoj tim, postavila projekt na noge. Ove sezone stiže u ulozi voditeljice, što je prirodan nastavak njezine priče u jednom od najemotivnijih televizijskih formata. Za RTL.hr je govorila o povratku u projekt u kojem se po prvi puta okušala kao producentica, ali i o nekim svojim drugim televizijskim postignućima.

Nova sezona je pred nama. Projekt u kojem ste prvi put stali iza kamere u ulozi producentice. Sada vas gledamo i u ulozi voditeljice. Kakav je to osjećaj, kako ste se pripremali?

Jako je neobičan osjećaj vratiti se u projekt kao voditelj, a nekoć si bio producent. Znaš sve čari projekta, kao i eventualne probleme, sve izazove, ali opet, ovo je drugačija uloga koja bi trebala pokriti sve te stvari. Dosta je godina prošlo, ovo je deveta sezona. Da ne spominjem kako je Marijana dala veliki trag ovome showu. Moram priznati da sam dosta uzbuđena zbog početka. To je i osjetljiva tema, treba biti pažljiv.

Marijana je ostavila, kako bi se reklo, velike cipele za popuniti, a tko je za to bolji nego osoba koja je na RTL-u vodila sve - od kvizova preko zabavnih showova, a čak si se pojavljivala u našim emisijama. Što ti je najdraže bilo raditi dosad?

U karijeri se skupilo puno projekata - iza, ispred kamere. Neki su bili uživo, neki snimani projekti, neki manji, neki veći. Jako mi je teško odlučiti koji mi je najdraži. Svakako bih uvijek izdvojila projekte koji idu uživo jer mi je adrenalinski najdraže i krenula sam s Big Brotherom s tim emisijama uživo neznajući što me čeka. To je moj najdraži prostor. Ali opet, s druge strane, dogodili su se projekti poput 'Dođi, pogodi, osvoji', što je mali kviz, a obožavam ga i uživam to raditi. Najdraži projekti? Bilo koji uživo i 'Dođi, pogodi, osvoji'.

Producentski posao vam je nešto što vam je leglo karakteru što se i vidjelo. Kako je raditi u istom projektu voditeljski i producentski posao?

Producentski i voditeljski posao su dvije strane iste medalje. Da bi voditeljski posao odradio dobro, moraš poznavati produkciju. Moraš pokriti grešku koja se dogodila bez da to gledatelji primijete. Moraš biti svjestan svega što se događa. Bila sam voditeljica, a onda je prirodno došlo da se okušam kao producent. Jedno i drugo je dosta zahtjevno s time da moram reći da producentski dio puno naporniji. Dolaziš prvi na set, posljednji odlaziš i to iz straha jer sam bila neiskusna. Htjela sam se i dokazati i pokazati. Bilo je jako naporno. Često se još lijepo projekt na projekt pa ne stigneš niti udahnuti između projekata, ali to me ispunjavalo jer sve ono što sam pimjećivala dok sam vodila sam sada konačno mogla i rješavati. To mi je bilo dobro. S druge strane, vođenje je moja velika ljubav. S time sam krenula i tu se osjećam doma. To mi je ipak možda najdraže od svega. Jako se lijepo ta dva posla nadopunjuju.

icon-expand Antonija Blaće, Život na vagi FOTO: RTL

Osjećate li se da ste se vratili kući kada je u pitanju 'Život na vagi'?

Kad smo se dogovorili da ću raditi ovu sezonu 'Života na vagi' - s jedne strane pojavio se nostalgični osjećaj u smislu da sam shvatila da to je moj projekt jer sam u njega bila uključena još davne prve i druge sezone. S druge strane, ne možeš reći da je to tek tako. To je jako veliki projekt, osjetljiv je, publika ga voli i vrlo je emotivan. Velike promjene se događaju i ispred kamere razgovarati s kandidatima nije mala stvar. Opet je nova odgovornost na leđima.

Kako je raditi s Mirnom i Edom?

Oduševljena sam s njima jer, kad sam radila produkciju, njih dvoje nisu bili treneri. Poznajem ih i inače, ali sada blisko surađujemo. Prekrasni su ljudi, jako su direktni, otvoreni, iskreni. Puni podrške prema kandidatima. Ako vam se čini da su prestrogi, to je zaista u pravome trenutku. Pružaju kandidatima utjehu i stvarno nemam riječi.

icon-expand Antonija Blaće, Život na vagi FOTO: RTL

Svaka sezona donosi nešto novo u produkcijskom smislu. Kako se to odražava na ovu sezonu?

U novoj sezoni je novitet nešto što je zapravo staro jer je to tražila naša publika. To je da ponovno imamo timove, kandidati nisu u parovima i moram reći da o sudbini kandidata odlučuje samo crvena linija.

Dugo radite ovaj posao, je li ikad došlo do zasićenja?

Ovaj posao je toliko predivan i raznolik da, koliko god godina da radiš, on je uvijek svjež. To su uvijek novi kandidati, nove situacije... Tu se ne može dogoditi da imaš osjećaj da radiš istu stvar. Da, na papiru zbog funkcije, ali u stvarnosti to nije tako. Zbilja donosi jako puno osjećaja, promišljanja, moraš se samo suočavati i sam sa sobom ako misliš biti bolji. Ne može nikako dosaditi. Ja sam veliki tremaroš i koji god projekt radim, u početku uvijek mi je knedla u grlu. Uvijek mi je jako stalo to sve dobro odraditi. Tako je i ovaj put. Možda baš još više ove sezone jer sam nekoć bila uključena u projekt i sad - otkud ja ovdje? Zbilja mi je stalo da to bude dobro i da taj prijelaz bude glatak.

icon-expand Antonija Blaće, Život na vagi FOTO: RTL

Cijeli intervju pogledajte u nastavku.