Antonija iskreno otkrila Edi: 'Znam što me čeka, i zato nemam više onaj žar'

Dok su ostali gurali do kraja, Edo je prišao Antoniji s pogledom punim očekivanja: "Digni gas! Daj mi motivaciju s kojom si došla. Osmijeh je tu, a motivacija?" U kameru je kasnije iskreno komentirao: "Generalno gledano, ovo je nebo-zemlja razlika u odnosu na prošlu sezonu." Antonija nije poricala. Dapače, priznala je da nešto nedostaje, i to ne fizički: "Fali mi žar. Ove godine znam što se događa, nemam onaj osjećaj iščekivanja. Prije me nosio adrenalin jer nisam znala što me čeka. Sad mi to nedostaje."

Edo je odmah shvatio: "Znači sve ti je već predvidivo?" "Da, nedostaje mi da ne znam što će se dogoditi. Nemam više taj uzbuđeni osjećaj prije svega kao prošle godine." Unatoč svemu, Edo ju je podsjetio da nema reprize motivacije, već se ona mora stvarati iznutra. Na pitanje kakav joj je tim u odnosu na prošlu sezonu, Antonija je bila obazriva: "Nije u redu da uspoređujem. Tim je dobar, zadovoljna sam. Trudim se biti dobra prema svima."

