Antonija iz 'Života na vagi' dirljivim videom se osvrnula na svoju 2024. godinu: 'Tako sretna i ponosna'

Inače, Antonija je bila najteža kandidatkinja osme sezone 'Života na vagi' i ušla je u show s 214,2 kilograma dok je na finalnom vaganju imala 167,5 kilograma - izgubila je 46,7 kilograma, odnosno, 21,8% tjelesne mase.

Na početku je imala problema s hodanjem i bio joj je problem to činiti u kontinuitetu. No kroz njezin naporan trud i rad, to se promijenilo. Sada može hodati i više od 500 metara u kontinuitetu te uživa u šetnjama.