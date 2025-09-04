Antonija iz 'Života na vagi' sada jasno zna što želi: 'Osamostaliti se napokon i možda pronaći ljubav'

Antonija, koju gledatelji pamte kao najtežu natjecateljicu 'Života na vagi', u iskrenom razgovoru za Net.hr otkrila je kako se promijenila, što je naučila i zašto vjeruje da joj ovaj povratak može promijeniti život

icon-close

"Želim se napokon osamostaliti i možda pronaći ljubav", rekla je Antonija, govoreći o svojim planovima za budućnost. Iako je za povratak u show morala zadovoljiti zahtjevan uvjet, na prvom vaganju nije smjela imati više od dva kilograma razlike u odnosu na završnu težinu prošle sezone (167,5 kg). Antonija je to uspjela i pokazala da nije došla samo probati ponovno, već da ozbiljno želi preokrenuti svoj život. U razgovoru za Net.hr otvoreno je progovorila o osjećaju kad je postala 'najteža' natjecateljica: "Na početku nisam bila ni svjesna da sam najteža kandidatkinja u povijesti showa. U početku sam se nosila sasvim dobro, ali kako je vrijeme prolazilo i show odmicao, postajalo mi je teže jer sam i sama željela više sudjelovati s ostatkom ekipe u svim izazovima i aktivnostima."

icon-expand Antonija, Život na vagi FOTO: RTL

No život nakon showa donio je nove izazove: tišinu, rutinu i stvarnost bez kamera. "Najteže mi je bilo održati motivaciju. U showu sam imala podršku i osjećaj zajedništva, a kod kuće sam se odjednom suočila sama sa sobom i svakodnevnim izazovima." Ali nije stala. Trening, šetnje, traženje posla, povratak u normalan ritam. Danas, kaže, gleda na svoje tijelo drugačijim očima: "Trudim se gledati na svoje tijelo s više poštovanja i ljubavi, cijenim što mi omogućava kretanje i snagu te se fokusiram na zdravlje i napredak, a ne samo na broj na vagi."

icon-expand Antonija i Ema, Život na vagi FOTO: RTL

A kad se pita što priželjkuje najviše? "Najviše se veselim slobodi putovanja, želim moći letjeti avionom bez osjećaja da mi višak kilograma to otežava. Volim avanture i poglede iz zraka, bilo da je riječ o panorami grada ili nekoj adrenalinskoj aktivnosti poput skoka padobranom." U tom istom intervjuu, priznala je i da joj najviše pomaže fokus na ono što ne želi više: "Veliku motivaciju mi daje želja da više ne budem na 214 kilograma, da se ne osjećam jadno i beskorisno te da ne upadam u začarani krug stanja u kojem sam bila prije."

icon-expand Antonija, Život na vagi FOTO: RTL