Antonija na vaganju otkrila: 'Ovdje imam punu podršku, a vani nemam prijatelja'

"Baš i nemam toliko prijatelja. U posljednjih nekoliko godina se to prorijedilo. Vjerojatno je na to utjecala debljina. Sporije se krećem, ne mogu ići na izlete. Sporije hodam. Vani me svi krivo gledaju, pogotovo u Splitu. Osjetila sam djelomično osuđivanje, a to sam vidjela prema tome što su se polako prestajali javljati", rekla je Antonija i dodala:

"Moj život je izgledao tako da sam išla na posao, došla bih kući, soba, muzika i to je to."

To je, kaže, djelomično razlog njezina debljanja.

"Kad me prijatelji napuštaju, budem tužna. Tješila sam se tako da sam se hranila hranom koja ne valja za mene. Bila sam emocionalno slaba, plakala sam", zaključila je.

Avanture u novoj sezoni ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Života na vagi' u 21.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'ŽIVOTA NA VAGI':