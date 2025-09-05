Emisije
Život na vagi

Antonija napustila 'Život na vagi' već prvi tjedan: 'Trebala je više zagristi'

Prva eliminacija u devetoj sezoni dogodila se brzo i bolno, tim s lošijim rezultatom morao je izgubiti jednog člana, a vaga nije bila na strani povratnice

RTL.hr
05.09.2025 22:35

Nakon vaganja, računao se ukupni postotak gubitka kilograma po timovima, a tim koji je imao slabiji rezultat morao je napustiti jedan član, onaj s najslabijim individualnim rezultatom. Nažalost, to je bila Antonija. I to samo tjedan dana nakon što je ponovno zakoračila pred kamere i pokušala nastaviti svoj proces. "To je to. Nemam opravdanja, ne želim se opravdavarti. Samo želim ići naprijed," rekla je kroz suze.

Antonija, Život na vagi
Antonija, Život na vagi FOTO: RTL

"Žao mi je što idem. Mislim da sam dala sto posto od sebe, nemam se na što žaliti, ali opet, žao mi je jer sam ispala odmah prvi tjedan." Emocije je bilo nemoguće sakriti. Antonija je plakala, a ni ostalim kandidatima nije bilo lako gledati odlazak kolegice, posebno zbog njezina prošlogodišnjeg truda i transformacije. Ivana je iskreno komentirala: "Žao mi je zato što ima još puno posla na njoj. Mislim da je mogla više zagristi."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

