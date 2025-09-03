Antonija o povratku u 'Život na vagi': 'Želim doći do 100 kilograma i osvojiti jednu od glavnih nagrada'

Iako priznaje da joj je razdoblje nakon showa bilo psihički zahtjevno, naglašava da je nastavila raditi na sebi: "Moj put od finala prošle sezone do početka devete sezone bio je psihički težak. Trenirala sam, postala sigurnija u sebe i sretnija." Otkrila je da je vježbala tri puta tjedno i pazila na prehranu.

Nakon što je u osmoj sezoni showa 'Život na vagi' izazvala veliko zanimanje javnosti i prošla kroz najteže trenutke u borbi s kilogramima, Antonija (29) se odlučila ponovno okušati u devetoj sezoni. No, ovoga puta pred njom je poseban uvjet – prema pravilima showa, na prvom vaganju ne smije imati više od dva kilograma razlike u odnosu na težinu iz finala prošle sezone, kada je imala 214,2 kilograma. Antonija je to i uspjela i ušla je u novu sezonu.

Njezina motivacija u novoj sezoni je jasna – želi postati pokretnija, zdravija i sretnija, a najveći cilj joj je spustiti se na 100 kilograma. "Voljela bih osvojiti i jednu od glavnih nagrada", dodaje.

Iako joj je prošla sezona bila teška, donijela joj je i nešto dragocjeno – prijateljstvo za cijeli život. "Samanta će mi biti kuma na vjenčanju", otkriva Antonija s osmijehom.

U devetoj sezoni postavila si je i kratkoročni cilj, a to je spustiti se ispod 150 kilograma, što joj je zadnji put uspjelo prije četiri godine. "Ove sezone sam složenija u glavi i sigurnija u sebe nego prošle", zaključuje Antonija, spremna za novi početak i još jednu priliku u borbi s kilogramima.

