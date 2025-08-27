Antonija objavila prve kadrove sa snimanja 'Života na vagi'! Pogledajte kako izgleda snimanje nove sezone

Antonija, koja slavi 20 godina televizijske karijere na RTL-u, od samog je početka bila uključena u 'Život na vagi' jer je upravo ona bila kreativna producentica prve dvije sezone i osoba koja je, uz svoj tim, postavila projekt na noge. Ove sezone stiže u ulozi voditeljice, što je prirodan nastavak njezine priče u jednom od najemotivnijih televizijskih formata.

Antonija je sada na Instagramu podijelila nekoliko fotografija sa seta 'Života na vagi'. Podijelila je fotke s Mirnom i Edom te prizore na kojima se sprema za snimanje. "Zasad par kadrova jednog seta junaka ovog showa, a to su Mirna i Edin, a ok i sebe sam malo stavila", poručila je Antonija u opisu objave.