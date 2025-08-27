Antonija objavila prve kadrove sa snimanja 'Života na vagi'! Pogledajte kako izgleda snimanje nove sezone

Antonija, koja slavi 20 godina televizijske karijere na RTL-u, od samog je početka bila uključena u 'Život na vagi' jer je upravo ona bila kreativna producentica prve dvije sezone i osoba koja je, uz svoj tim, postavila projekt na noge. Ove sezone stiže u ulozi voditeljice, što je prirodan nastavak njezine priče u jednom od najemotivnijih televizijskih formata.
Antonija je sada na Instagramu podijelila nekoliko fotografija sa seta 'Života na vagi'. Podijelila je fotke s Mirnom i Edom te prizore na kojima se sprema za snimanje. "Zasad par kadrova jednog seta junaka ovog showa, a to su Mirna i Edin, a ok i sebe sam malo stavila", poručila je Antonija u opisu objave.
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
Nadolazeća sezona najnagrađivanijeg TV reality formata u Hrvatskoj, 'Života na vagi' donosi nove priče, snažne emocije i veliku inspiraciju, a kandidati će i ove godine, uz pomoć stručnog tima i Antonije te podršku gledatelja, proživljavati nevjerojatne transformacije i dokazati kako je svaki njihov korak prema cilju vrijedan truda.
Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka od 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.