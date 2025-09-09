Antonija otkrila kako joj ide skidanje kilograma izvan 'Života na vagi'

Antonija Rojnica sudjelovala je i u devetoj sezoni 'Života na vagi' kao povratnica, a u prvom tjednu skinula je svega 300 grama. No, gledajući njezin cjelokupni put u showu, lakša je za gotovo 50 kilograma.
Sada je na društvenim mrežama otkrila kako vani nastavlja još jače, a pratitelji su je pitali kako napreduje skidanje kilaže.
"Mogu reći da ide to dobro. Da sam baš zadovoljna", naglasila je Antonija.
U intervjuu za RTL.hr govorila je i o svome uspjehu, odnosno svemu što je postigla u svega godinu dana.
"Jesam ponosna, i to jako. Gotovo pedeset kilograma manje nije mala stvar i to je rezultat koji mi nitko ne može oduzeti. To je moj dokaz da mogu, čak i kad posrnem ili ne ostvarim ono što sam planirala. Svaki izgubljeni kilogram znači bolji život, više zdravlja i više samopouzdanja. Možda nisam iskoristila priliku onako kako sam htjela, ali kad pogledam ukupni put od prve sezone do danas - to je ogroman uspjeh i na to sam zaista ponosna", zaključila je.
Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.