Antonija otkrila kako joj ide skidanje kilograma izvan 'Života na vagi'

Antonija Rojnica sudjelovala je i u devetoj sezoni 'Života na vagi' kao povratnica, a u prvom tjednu skinula je svega 300 grama. No, gledajući njezin cjelokupni put u showu, lakša je za gotovo 50 kilograma.

Sada je na društvenim mrežama otkrila kako vani nastavlja još jače, a pratitelji su je pitali kako napreduje skidanje kilaže.

"Mogu reći da ide to dobro. Da sam baš zadovoljna", naglasila je Antonija.