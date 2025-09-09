Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Antonija otkrila kako joj ide skidanje kilograma izvan 'Života na vagi'

Bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' Antonija svoj put nastavila je vani

RTL.hr
09.09.2025 11:20

Antonija Rojnica sudjelovala je i u devetoj sezoni 'Života na vagi' kao povratnica, a u prvom tjednu skinula je svega 300 grama. No, gledajući njezin cjelokupni put u showu, lakša je za gotovo 50 kilograma. 

Sada je na društvenim mrežama otkrila kako vani nastavlja još jače, a pratitelji su je pitali kako napreduje skidanje kilaže.

"Mogu reći da ide to dobro. Da sam baš zadovoljna", naglasila je Antonija.

Antonija i Ivica s trenerima
Antonija i Ivica s trenerima FOTO: RTL

U intervjuu za RTL.hr govorila je i o svome uspjehu, odnosno svemu što je postigla u svega godinu dana. 

"Jesam ponosna, i to jako. Gotovo pedeset kilograma manje nije mala stvar i to je rezultat koji mi nitko ne može oduzeti. To je moj dokaz da mogu, čak i kad posrnem ili ne ostvarim ono što sam planirala. Svaki izgubljeni kilogram znači bolji život, više zdravlja i više samopouzdanja. Možda nisam iskoristila priliku onako kako sam htjela, ali kad pogledam ukupni put od prve sezone do danas - to je ogroman uspjeh i na to sam zaista ponosna", zaključila je. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

antonija život na vagi
Život na vagi

Tamara i Ivica zakuhali trening! 'Volim ga bockati, trening je bolji kad smo nasmijani'

Život na vagi

U 'Život na vagi' stigla poznata lica!

Moglo bi te zanimati

Zvonimir se slomio kad je vidio slike svoje djece: 'Obje su prvo rekle tata'

Katarina ispričala bolnu priču o ocu koja ju još prati: 'U zadnje dvije godine bio je 19 puta na aparatima'

Nena otvorila dušu o ocu koji ju je napustio: 'Sretno mu bilo, što dalje od mene!'

WOW! Željka se vratila na 'Život na vagi': 'Prije mi je jedini užitak bila hrana, a sad putujem i uživam!'

Marija nakon samo tjedan dana u showu: 'Dobila sam mengu nakon dvije i pol godine!'

Snežana slomljena iznenađenjem u kući: 'Prihvatili su me bez obzira na moju orijentaciju'