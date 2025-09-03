Emisije
Život na vagi

Antonija otkrila što joj je pokazao pregled kod liječnice: 'Prije sam imala problema s ultrazvukom srca i visokim tlakom'

Kandidatkinja koja je prošle sezone šokirala Hrvatsku brojkom na vagi sada otkriva koliko se njezino tijelo i zdravlje promijenilo

RTL.hr
03.09.2025 22:15

Jedna od najprepoznatljivijih kandidatkinja 'Života na vagi', Antonija, prošla je kroz sistematski pregled i rezultati su jasni. Transformacija je u tijeku, a zdravlje je konačno na pravom putu. "Prije sam imala problema s dijabetesom, kašljem, visokim tlakom. Više ne kašljem, dijabetes sređujem, tlak mi je uredan. Napredujem." rekla je Antonija.

Antonija, Život na vagi
Antonija, Život na vagi FOTO: RTL

Liječnica Katarina bila je zadovoljna rezultatima: "Antonijin napredak je vidljiv. Vidimo značajan pad tjelesne mase, ali bitno je nastaviti s pravilnom prehranom, stručno vođenom tjelesnom aktivnošću i redovitim kontrolama kako bi napredak bio što uspješniji."

Antonija, Život na vagi
Antonija, Život na vagi FOTO: RTL

Antonija se prisjetila i nelagodnih trenutaka od prošle godine: "Prije sam imala problem s mjerenjem struka, pa čak i s ultrazvukom srca, sad sve mogu bez problema."Tek najavljuje svoju pravu transformaciju: "Mislim da ću tek kroz ovu 9. sezonu napraviti potpunu promjenu. Ta transformacija još nije dosegnula svoj puni sjaj."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

