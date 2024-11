Antonio će ovaj trenutak pamtiti cijeli život! Nakon dugo frustracije, uspio je odraditi zadatak pa se bacio na pod

"Bacam, bacam, bacam i nikako da ta medicinka uđe u koš. Jako je frustrirajuće. Ljut sam na sebe što sam odradio 400 kalorija na biciklu, a ovo ne ide", rekao je Antonio.

Imao je poteškoća s time da lopta uđe u koš, a toliko ga je to mučilo da je čak pomislio i odustati. No, ako to učini, njegov tim neće izvršiti izazov.

Svi su se skupili oko njega i radili mu pritisak...