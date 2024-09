Antonio se probudio! Otkrio kako ga Esmir motivira: 'Podsjeća me na tatu, i on je Bosanac'

"Esmir me jako motivira. I moj tata i Esmir su Bosanci tako da je tu velika sličnost. Dobri su i pošteni ljudi. Vole raditi", rekao je Antonio i priznao kako još uvijek nije u potpunosti samostalan.

Posljednji treninzi prije vaganja u 'Životu na vagi' uvijek su nešto stresniji, ali ne i kod ove ekipe. Na ovom se treningu probudio i Antonio, a to je primijetila i trenerica Mirna.

"Meni treba netko da me gura. Doma me najviše gura majka, a i tata je tu. Mislim da mi još treba neki autoritet, zato i dalje živim s roditeljima. Oni su mi cijeli život uzori. Učili su me svemu najboljem", naglasio je.

Trenerica Mirna upitala ga je kad će se u potpunosti osamostaliti.

"Valjda je došlo sada. To je ta godina", rekao je.

"Otkad sam došao ovdje vidim se kao puno ozbiljniju osobu i malo po malo se definiram. Mislim da super napredujem", zaključio je.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od srijede do petka u 21.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'ŽIVOTA NA VAGI':