Antonio stiže u 'Život na vagi': 'Želio bih moći voziti bicikl i preskakati ogradu, nisam nikada'

Antonio dolazi iz Zagreba, trenutačno radi u jednom lancu brze hrane, a u budućnosti se vidi u kulinarstvu. Uvijek sam sebe mogao zamisliti kao kuhara i nadam se da ću to i ostvariti. Za pet godina želim otvoriti mali restoran", samouvjereno kaže Antonio i priznaje da je njegova prva velika želja bio nogomet, no zbog debljine nikad nije mogao otkriti koliko je zapravo dobar u tom sportu. No premda neće doživjeti da zaigra pred punim stadionom, jedna 'nogometna' želja i dalje mu je ostvariva. Volio bih nositi Liverpoolov dres", kroz smijeh kaže i nabraja svoje ostale želje koje su mu se donedavno činile nemogućima. Želio bih voziti bicikl, nisam nikada. Jako sam se bojao i bio nesiguran zbog viška kilograma. Isto tako, nikada nisam preskakao ogradu kao neki moji vršnjaci, primjerice, kad su se krale trešnje u djetinjstvu."