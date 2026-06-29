Beba samo što nije stigla! Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' raznježili novim fotografijama: 'Mama i tata čekaju'

Ljubavna priča Silvije i Mislava iz sedme sezone 'Života na vagi' uskoro će dobiti svoje najljepše poglavlje. Par koji se upoznao tijekom snimanja RTL-ova showa odbrojava posljednje dane do dolaska svoje djevojčice, a pratitelje su raznježili novim fotografijama.

Na objavljenim fotografijama Mislav nježno ljubi Silvijin trudnički trbuh, dok par nije skrivao osmijehe ni zaljubljene poglede. Budući roditelji pozirali su zagrljeni, a njihova sreća vidljiva je u svakom kadru.

Uz fotografije Silvija je podijelila i emotivnu poruku posvećenu svojoj obitelji.

"Moj oslonac i moja desna ruka... ljubav moja... Princezo naša, mama i tata čekaju", napisala je.