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Život na vagi

Beba samo što nije stigla! Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' raznježili novim fotografijama: 'Mama i tata čekaju'

Par koji se zaljubio u showu uskoro će postati roditelji, a emotivna objava dirnula je pratitelje

RTL.hr
29.06.2026 12:00

Ljubavna priča Silvije i Mislava iz sedme sezone 'Života na vagi' uskoro će dobiti svoje najljepše poglavlje. Par koji se upoznao tijekom snimanja RTL-ova showa odbrojava posljednje dane do dolaska svoje djevojčice, a pratitelje su raznježili novim fotografijama.

Na objavljenim fotografijama Mislav nježno ljubi Silvijin trudnički trbuh, dok par nije skrivao osmijehe ni zaljubljene poglede. Budući roditelji pozirali su zagrljeni, a njihova sreća vidljiva je u svakom kadru.

Uz fotografije Silvija je podijelila i emotivnu poruku posvećenu svojoj obitelji.

"Moj oslonac i moja desna ruka... ljubav moja... Princezo naša, mama i tata čekaju", napisala je.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Njihova objava brzo je prikupila brojne čestitke i lijepe želje pratitelja, koji s nestrpljenjem iščekuju dolazak njihove djevojčice.

Podsjetimo, Silvija i Mislav upoznali su se u sedmoj sezoni Života na vagi', gdje se među njima rodila ljubav. Nakon završetka showa započeli su zajednički život, Mislav je zaprosio Silviju, a prošle godine svoju su ljubav okrunili brakom.

Nedugo nakon vjenčanja par je otkrio da očekuje prvo dijete, a sada je jasno da se njihov najveći životni san uskoro ostvaruje. Sudeći prema posljednjim fotografijama i emotivnim riječima koje je Silvija uputila suprugu i njihovoj djevojčici, uzbuđenje iz dana u dan sve je veće, a mama i tata jedva čekaju upoznati svoju malu princezu.

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