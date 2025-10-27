Bivši crveni tim izbacio Josipu tik pred finale 'Života na vagi': 'Napravila je ono što je zamjerila drugima'

Iako je Domagoj svoj glas za Josipu opravdao čistom strategijom, proglasivši je "najvećom konkurenticom na putu do finala", Dominik je bio znatno rječitiji. Svoj potez objasnio je kao reakciju na ono što je doživio kao Josipino licemjerje.

"Želim komplimentirati Josipu i reći da je ona stvarno dobra osoba. Međutim, ono što sam ja primijetio ovaj tjedan je da je napravila ono što je zamjerila Zvoni", započeo je Dominik svoje izlaganje, aludirajući na situaciju otprije nekoliko tjedana kada je Josipa oštro kritizirala Zvonu jer je okrenuo leđa svom, plavom timu.

Prema Dominikovom viđenju, Josipa je učinila identičnu stvar. Naime, na iznenađenje svih, svoj je glas dala Anti, članu vlastitog bivšeg tima. "Zamjeriti Zvoni jednu stvar i onda napraviti identičnu stvar odmah isti dan... Za mene je taj čin bio niski udarac", zaključio je Dominik. Dodao je i kako je stekao dojam da se Josipa, nakon što je Nena osvojila dupli glas, počela dodvoravati crvenom timu kako bi osigurala svoje mjesto u finalu.

Slične argumente iznijela je i Nena, čiji je dupli glas na kraju bio presudan. "Isto tako sam joj zamjerila to što je rekla da je Zvone, ajmo reći, odbacio taj svoj nekadašnji plavi tim... Mislim da je ona istu tu grešku napravila i da je napustila isto tako svoje bivše plavce", objasnila je Nena, potvrđujući da je crveni tim bio jedinstven u svojoj odluci.