Život na vagi

Borba za imunitet uz 7,2 kila janjetine: 'Volim miris, bilo kad, bilo gdje'

Crveni i plavi tim imaju 30 minuta da pojedu više janjetine od protivnika, ali ne znaju koliko su drugi pojeli! 'Miris janjetine? Može bilo kada!' poručuje Domagoj, dok se Ivan pita je li vrijedno?

RTL.hr
25.09.2025 21:15

U 'Životu na vagi' napokon je stiglo prvo iskušenje, i to u slasnom obliku! Pred oba tima našlo se po 7,2 kilograma pečene janjetine, a pravila su jednostavna, onaj tim koji pojede više dobiva imunitet. No postoji kvaka, ne znaju koliko drugi tim jede, što cijelu situaciju čini pravom igrom taktike, apetita i samokontrole. "Rekli bi da je neka klopa u pitanju..." komentirao je Domagoj uz smijeh dok su timovi sjedali za stol.

Domagoj, Život na vagi
FOTO: RTL

 Vrijeme počinje, imaju točno 30 minuta da odluče koliko su spremni pojesti za svoju sigurnost u showu. "Volim miris janjetine kad god, prije podne, poslije podne, predvečer, navečer...", dodao je Domagoj, ne krijući entuzijazam. Dok se neki kandidati nećkaju, drugi doslovno grizu sve pred sobom. Dominik, ipak, poziva na oprez.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

