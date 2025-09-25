Borba za imunitet uz 7,2 kila janjetine: 'Volim miris, bilo kad, bilo gdje'

U 'Životu na vagi' napokon je stiglo prvo iskušenje, i to u slasnom obliku! Pred oba tima našlo se po 7,2 kilograma pečene janjetine, a pravila su jednostavna, onaj tim koji pojede više dobiva imunitet. No postoji kvaka, ne znaju koliko drugi tim jede, što cijelu situaciju čini pravom igrom taktike, apetita i samokontrole. "Rekli bi da je neka klopa u pitanju..." komentirao je Domagoj uz smijeh dok su timovi sjedali za stol.

Vrijeme počinje, imaju točno 30 minuta da odluče koliko su spremni pojesti za svoju sigurnost u showu. "Volim miris janjetine kad god, prije podne, poslije podne, predvečer, navečer...", dodao je Domagoj, ne krijući entuzijazam. Dok se neki kandidati nećkaju, drugi doslovno grizu sve pred sobom. Dominik, ipak, poziva na oprez.

