Bravo! Antonija iz 'Života na vagi' više nema problem s hodanjem: Uživa u šetnjama u dobrom društvu

Na početku je imala problema s hodanjem i bio joj je problem to činiti u kontinuitetu. No kroz njezin naporan trud i rad, to se promijenilo. Sada može hodati i više od 500 metara u kontinuitetu te uživa u šetnjama.

Stobrečanka je podijelila na društvenim mrežama fotografiju svog psa uz pogled na more i poručila: "Ovakve šetnje su mi najdraže!"