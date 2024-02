Bravo! Jelena Putnik iz 'Života na vagi' iskreno o teškim razdobljima i borbi: 'Trebamo prije svega poštivati sebe, svoje slabosti'

"Postoji uzrečica 'nemojte da vam o plovidbi pričaju oni što sidro digli nisu, a ni luku napustili'. Mnogi će se, pogotovo ovdje na društvenim mrežama skrivati iza svojih neuspjeha, pričati o uspjesima, a neće pokazati svoje neuspjehe. Kada se osvrnem na posljednje 3 godine otkada je počeo otprilike moj kolaps i putovanje te neuspjeh što se samodiscipline tiče ne mogu biti ponosna. Ok, puno je tu bilo situacija koje su dovele do mogu reći, puta prema ponoru, i sigurno se ne želim time opravdavati, no treba biti i realan ako se želite osvjestiti. Ne treba uvijek i svu krivnju bacati na sebe na način kako smo samo slabi, neodgovorni i kako nekada nemamo konce u svojim rukama. Treba i objektivno sagledati kako i zašto jer ako želimo mijenjati sebe trebamo prije svega poštivati sebe, svoje slabosti. Suočiti se s njima dignuti glavu i krenuti se ponovno boriti. Ja se više ne sramim svojih loših perioda. Ne sramim se od onog trenutka kada sam postala svjesna da mogu uspjeti ponovno. Hladnije glave sa samo svojim ciljem i samo zbog sebe i onih koji me bez obzira na moje padove nisu gledali kao slabića nego kao borca koji od sebe neće odustati. I nisam. Prije godinu dana, a posebno posljednjih 6 mjeseci krenula sam ponovno raditi na sebi. U svom tempu po svojim pravilima. Polako, neopterećeno i mogu reći ponosnija sam nego ikada. Pogotovo zato što sam upravo u tih zadnjih godinu dana proživljavala jako teške trenutke. Emotivne, egzistencijalne i usprkos tome nisam se predala. Ovaj puta nisam! Time sam ja mislim položila možda najveći test. Postala sam sebi bitnija od svih nedaća. Jer, problemi ako ja ne budem radila na sebi neće nestati. Potonuti ću još dublje. Ovako, uspjehom rada na sebi imala sam barem zadovoljstvo na tom planu i to me guralo naprijed.Imam još 2,3 mjeseca do svoje finalizacije i nestrpljiva sam.Sada nema nagrade, pobjede. Ne igram igru. Samo nosim se sa životom i dobivam svoje borbe i ratove. Iza njih stojim jer su proizvod isključivo mog vlastitog rada i angažmana. Ako sam sada uspjela u realnom životu, uza sve izazove što život nosi znam da mogu sve! Nemojte nikada odustati! Suočite se s failovima, naučite iz njih.. Dignite glavu i samo naprijed! Ne odustajte! Život je borba!

Inače, Jelena je pomagala Goranu Bartuloviću kao finalistu sedme sezone 'Života na vagi' i njegovoj supruzi Ljubi kao nefinalistici. S bračnim parom Bartulović zbližila se u drugoj sezoni showa. Posvetila im je objavu na Instagramu te je pokazala kako je Goran trenirao.

"Dragi moj Gogo... Gledajući danas finale ponovno sam proživjela zadnje tjedne koje smo proveli pripremajući te za isto. Nitko, ja vjerujem osim nas dvoje neće moći znati, a niti osjetiti kakva je disciplina i snaga volje trebala da dođeš do ovog rezultata. Radim s klijentima već godinama, no, ovakvu snagu volje, maksimalno povjerenje koje sam dobila od tebe, predanost i ustrajnost, nikada ali nikada nisam doživjela kao trener. Nikada nisam bila ponosnija na nekoga nego što sam sada na tebe. Pobjeda ti je izmaknula za malo, no kada se sjetim koliko je prepreka bilo tu, te da si se morao više odricati nego ostali, da smo masu stvari morali improvizirati, ponovit ću, ponosna sam na tebe do neba i nazad. Kada se sjetim pogleda punog razočaranja što nisi u ključnom trenutku mogao u saunu a onda i sreće kada je i ova naša iz kućne radinosti donijela rezultat, kako si doslovno u dan dostizao zacrtane ciljeve, pratio strategiju, u 16 dana prije finala istopio 14 kilograma, ma ne mogu biti ne ponosna. Da, žao mi je da nisi pobijedio jer si to zaslužio. Stvarno jesi, prije svega jer si dobar i pošten čovjek, veliki radnik, a prije svega veliki prijatelj te divan otac i suprug. Zaslužio si. Za sebe. Za vašu obitelj, no nije išlo, falilo je tako malo, no dao si sve od sebe i budi ponosan. Ja jesam, tvoja draga Ljube je, djeca jesu, obitelj i prijatelji jesu, moji Lauferi jesu koji su disali s tobom zadnje dane. Ostvario si rezultat čistog obraza, samo sa svojim radom, trudom i disciplinom i ja ti se još samo mogu zahvaliti na povjerenju koje si mi pružio. Ovo je bilo teško, no predivno putovanje i sada, kada sve ovo prođe, znaj da i ti i Ljube i dalje možete na mene računati. Da vam je moja kuća i dalje otvorena kao i moje srce u koje ste mi se oboje zavukli. Sada ćemo se, kada bude spremna, fokusirati na Ljube i pomoći joj da i ona dođe do svog cilja. Ja vjerujem u nju i znam da to može, bez pritiska, zbog sebe uz tvoju a ako će naravno trebati i moju pomoć,prije svega kao prijatelja a onda i trenera. Volim vas. Vaš tiranin Jele", napisala je.