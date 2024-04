Bravo! Jure otkrio što je napravio uz podršku svog posinka: 'Skoro 30 kilometara'

Inače, Jure je ranije za RTL.hr otkrio da on i supruga razmišljaju o proširenju obitelji.

"Proširenje obitelji je i dalje aktualna tema kojoj ćemo se sada nakon ovih silnih događanja više posvetiti, to nam je sad ajmo reći neki primaran cilj", ispričao je.

Otkrio je i što posinak kaže na njegovu promjenu. "Mislim da je on moj najveći fan u cijeloj priči i da je on najviše sretan zbog mojih rezultata. Da, ostalo je još malo droba s kojim se on može malo poigrati, no sretniji je kada me vidi normalnijeg i možemo sada puno kvalitetnije provoditi vrijeme", ispričao je Jure.