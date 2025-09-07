Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Bravo! Katarina briljirala na prvom vaganju, ali i otkrila: 'Imam grižnju savjesti'

Kandidatkinja Katarina iz Splita priznala da ima grižnju savjest i strahuje da je teret svom timu, ali vaga je rekla nešto drugo

RTL.hr
07.09.2025 12:00

Prva je stala na vagu i svima pokazala da nije za podcijeniti. Katarina iz Splita, koja je i prije vaganja otvoreno govorila o vlastitim strahovima, stala je pred trenericu i voditeljicu s jasnim osjećajem tereta, ne samo kilograma, nego i odgovornosti prema timu. "Imam grižnju savjesti. Bojim se da kočim svoj tim," rekla je iskreno, prisjećajući se timskog izazova.

Katarina, Život na vagi
Katarina, Život na vagi FOTO: RTL

No upravo taj trenutak očito je bio prekretnica. Katarina se suočila sa stvarnim stanjem i kako sama kaže, osjetila je da se nešto počinje mijenjati: "Imam osjećaj kao da sve ide lakše i lakše..." I bila je u pravu. Na vagi se pokazalo da je u samo tjedan dana skinula impresivnih 6,3 kilograma.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

katarina život na vagi
Život na vagi

Simpatični Zoran za RTL.hr: 'Dvoznamenkasti broj na vagi koji nisam vidio od osnovne'

Život na vagi

Nena se pokazala kao jaka karika u 'Životu na vagi', a za RTL.hr kaže: 'Želim imati 60 kilograma'

Moglo bi te zanimati

Što će se dogoditi u novoj epizodi 'Života na vagi'? Evo tko će oduševiti na vaganju!

Trener Edo ponosan na svoj tim u 'Životu na vagi': 'Za ovu avanturu trebaš biti barem malo lud'

Samanta iz 'Života na vagi' dala podršku prijateljici Antoniji: 'Umjesto da sudimo, možda je vrijeme da pokažemo malo više empatije'

Večeras prvi kandidat napušta 'Život na vagi'!

Ivana iz 'Života na vagi' za RTL.hr priznaje: 'Fali mi puno samopouzdanja. Nadam se da ću ga ovdje uspjeti izgraditi'

Katarina za RTL.hr otkrila potresnu istinu: 'Gibanje mi se svelo na nulu'