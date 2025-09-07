Bravo! Katarina briljirala na prvom vaganju, ali i otkrila: 'Imam grižnju savjesti'

Prva je stala na vagu i svima pokazala da nije za podcijeniti. Katarina iz Splita, koja je i prije vaganja otvoreno govorila o vlastitim strahovima, stala je pred trenericu i voditeljicu s jasnim osjećajem tereta, ne samo kilograma, nego i odgovornosti prema timu. "Imam grižnju savjesti. Bojim se da kočim svoj tim," rekla je iskreno, prisjećajući se timskog izazova.

No upravo taj trenutak očito je bio prekretnica. Katarina se suočila sa stvarnim stanjem i kako sama kaže, osjetila je da se nešto počinje mijenjati: "Imam osjećaj kao da sve ide lakše i lakše..." I bila je u pravu. Na vagi se pokazalo da je u samo tjedan dana skinula impresivnih 6,3 kilograma.

