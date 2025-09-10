Bravo! Katarina pala ispod 200 kilograma: 'Ovo mi je dalo vjetar u leđa'

Katarina iz plavog tima na večerašnjem vaganju srušila je vlastitu granicu i pala ispod 200 kilograma! Sa startnih 207,3 kg, vaga je pokazala 199,1 kg , što znači da je izgubila impresivnih -8,2 kilograma u samo tjedan dana. "Dalo mi je vjetar u leđa", rekla je kroz osmijeh i uz suze olakšanja. Ovaj rezultat nije samo broj na vagi, za Katarinu, to je potvrda da sve što radi, radi s razlogom. Uz gubitak od 4% tjelesne mase, pozicionirala se kao jedna od najjačih kandidatkinja tjedna.

I treneri i kandidati nisu krili oduševljenje. Antonija Blaće komentirala je: "Cure u plavom timu stvarno su se dokazale." Katarina, koja je nedavno progovorila o svom teškom razdoblju i nedostatku podrške kad joj je bila najpotrebnija, sada je sama sebi najveći oslonac.

