Bravo Marija! Pohvalila se kako je u tjedan dana skinula čak tri kilograma: Vratila se na stare staze nakon blagdana

"Hvala što ste me naučili balansu", napisala je Marija misleći na projekt 'Život na vagi'.

Kandidatkinja 'Života na vagi' Marija Novak često na društvenim mrežama dijeli svoj napredak. Sada je otkrila kako je u tjedan dana uspjela skinuti gotovo tri kilograma. Početkom siječnja vaga je pokazala kako ima 108,9 kilograma, a tjedan dana kasnije druga priča - došla je do 106 kilograma.

''Već sam si ostvarila to da počinjem raditi s novom godinom, a u 2025. mi je cilj upisati vojsku – to bih jako željela i to mi je neki prvobitni cilj'', ispričala je Marija za RTL.hr.

Podsjetimo, Marija je bila kandidatkinja osme sezone 'Života na vagi' i jedna od onih koja je oduševila svojom transformacijom. Ona je prvom vaganju imala je 163,1 kilogram, a na finalnom vaganju imala je 104,8. U šest mjeseci je izgubila skoro 60 kilograma.

