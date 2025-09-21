Emisije
Život na vagi

Bravo, Plavci! Napokon su pobijedili i dobili nevjerojatnu prednost pred iduće vaganje!

Nakon niza poraza, Plavi tim konačno je slavio i to u ključnom trenutku! Osim pobjede, osvojili su i taktičku prednost koja bi im mogla donijeti čak tri kilograma manje na vagi!

21.09.2025 16:00

Nakon niza izazova koji su završavali pobjedom Crvenih, Plavi tim se konačno vratio na vrh i to s razlogom za slavlje! U novom izazovu koji je testirao snagu, strategiju i izdržljivost, Plavi su odmah preuzeli vodstvo i do kraja ga nisu ispuštali. "Mislim da je to naša prednost, možemo dobiti na jačini, ne samo na brzini", poručio je Zvonimir ponosno nakon završetka izazova. Trenerica Mirna pohvalila ih je kao prave stratege tima i istaknula kako su napokon pokazali timsku snagu i fokus.

Plavci, Život na vagi
Plavci, Život na vagi FOTO: RTL

Oba tima morat će do vaganja naučiti zahtjevnu koreografiju, a najbolji će osvojiti čak tri kilograma prednosti na vagi što može promijeniti sve! Plavi, kao pobjednici izazova, imaju dvostruku prednost osim dodatnog dana za učenje, imaju pravo prvi izabrati između dvije koreografije. Hoće li im ta prednost biti dovoljna za još jednu pobjedu? Ili će Crveni uzvratiti plesnim korakom?

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Edo se otvorio kandidatima: 'Danas sam prazan. Emotivno potpuno prazan'

