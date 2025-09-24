Bravo, Snežana! Ima najbolji postotak večeri i ispunjen osobni cilj

Veliki trenutak za Snežanu u 'Životu na vagi'! Na novom vaganju vaga je pokazala -3,6 kilograma, što ju je spustilo ispod 120 kilograma, cilj koji si je sama postavila. "Ponosna sam jer sam pala ispod 120 kg, to mi je bio osobni cilj. Ovaj rezultat posvećujem cijelom timu", rekla je Snežana kroz osmijeh i vidno dirnuta uspjehom. Njezin rezultat nije bio samo emotivno važan, ujedno je bio i najbolji postotak večeri, čak -3% tjelesne mase. "Ovo mi je itekako motivacija. Idem dalje, uzdignute glave, još jače zagrist, trening, fokus", odlučna je Snežana koja se polako, ali sigurno, profilira kao jedna od najsnažnijih natjecateljica sezone. Nakon ovakvog nastupa, tim i treneri imaju puno razloga za slavlje, ali Snežana ne planira stati, pravi izazovi tek dolaze.