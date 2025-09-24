Emisije
Život na vagi

Bravo, Snežana! Ima najbolji postotak večeri i ispunjen osobni cilj

Snežana je ostvarila osobni cilj i postigla najbolji postotni rezultat večeri, ponosno je posvetila uspjeh svom timu i najavila još jaču borbu!

RTL.hr
24.09.2025 13:43

Veliki trenutak za Snežanu u 'Životu na vagi'! Na novom vaganju vaga je pokazala -3,6 kilograma, što ju je spustilo ispod 120 kilograma, cilj koji si je sama postavila. "Ponosna sam jer sam pala ispod 120 kg, to mi je bio osobni cilj. Ovaj rezultat posvećujem cijelom timu", rekla je Snežana kroz osmijeh i vidno dirnuta uspjehom. Njezin rezultat nije bio samo emotivno važan, ujedno je bio i najbolji postotak večeri, čak -3% tjelesne mase. "Ovo mi je itekako motivacija. Idem dalje, uzdignute glave, još jače zagrist, trening, fokus", odlučna je Snežana koja se polako, ali sigurno, profilira kao jedna od najsnažnijih natjecateljica sezone. Nakon ovakvog nastupa, tim i treneri imaju puno razloga za slavlje, ali Snežana ne planira stati, pravi izazovi tek dolaze.

Snežana, Život na vagi
Snežana, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

