Buran tjedan 'Života na vagi': GallaSandalla ispao, kapetan crvenih u finalu, Nena ruši rekorde!

Kandidati 'Života na vagi' našli su se na rubu - fizički, psihički i emocionalno, no upravo na tim rubovima pokazali su zašto ih gledamo iz tjedna u tjedan. Kad su kandidati pomislili da će im odmor trenera donijeti predah, pojavio se Stjepan Ursa i jasno dao do znanja da "military drill" nije šala. S njegovim čekićem u ruci i krikom u glasu, natjerao ih je da guraju jače i zaborave na izlike. Strah je bio stvaran, ali rezultati još stvarniji.
Nakon fizički iscrpljujuće borbe s balama, kapetan crvenih Dominik došao je pred najvažniju odluku - timska prednost ili vlastita šansa za pobjedu? Kad je odabrao direktan ulazak u finale, pokazao je da ponekad ego i razum idu ruku pod ruku. Reakcija tima? Čista podrška.
Kviz znanja završio je još jednom pobjedom crvenog tima, ali ono što je uslijedilo u plavom timu bilo je gore od samog poraza - međusobne optužbe, povici, suze. Josipa je plakala, Ante je bio razočaran u timsku igru, a kapetan Zvonmir preispitao je svoju poziciju u timu. U plavom timu zavladalo je nerazumijevanje, ali su ipak na kraju vratili fokus.
U tjednu kada su mnogi pucali, Nena je izvlačila svoj maksimum, od zore do mraka. S gotovo 90.000 koraka u jednom danu, postavila je rekord koji je ostavio bez riječi i trenere i gledatelje. Bila je to šetnja koja je postala simbol volje.
Jedan od najkarizmatičnijih kandidata sezone, Ivan, poznat kao GallaSandalla, napustio je show, ali ne i svoj cilj. Ispraćen zagrljajima, ostavio je iza sebe kilometre, smijeh i srce. "Moja borba za zdravlje tek počinje", rekao je.
Tjedan koji je bio pun fizičke iscrpljenosti i emotivne napetosti dosegao je svoj najnježniji trenutak u susretu kandidata sa obitelji. Njihov dolazak bio je izvor podrške, donio je i potpuno novu dimenziju njihovih osobnih priča. Vijest o dolasku petog djeteta obitelji je dala toplinu, a Dominiku novi motiv za borbu. Taj susret je ujedno bio i rijedak trenutak smijeha i opuštenosti u sezoni koja postaje sve intenzivnija, no iza vedrih izraza lica i igre s djecom stajala je i spoznaja da će rastanak ovaj put biti još teži, kako za njega, tako i za one koje ostavlja iza sebe.
U tjednu obiteljskih susreta, većini kandidata dolazak najmilijih donio je energiju i olakšanje. No kod nekih, kao što je to bio slučaj s Katarinom, susret je otvorio i stare dileme te unutarnje borbe koje se ne vide na treningu ni na vagi. Dolazak njezine kćeri Luce izravno je utjecao na njezino emocionalno stanje i nastavak procesa. Iako su u prvi mah pokušale zadržati pozitivu, njihova interakcija razotkrila je koliku težinu u ovoj fazi showa imaju pitanja roditeljstva, odvojenosti i osjećaja krivnje. Taj susret vjerojatno neće promijeniti njezinu fizičku strategiju, ali bi mogliutjecati na njezinu emocionalnu izdržljivost u tjednima koji dolaze.
Ako je netko mislio da kandidati ne mogu više - varao se. Na treningu kojeg su treneri Edo i Mirna opisali kao možda najzahtijevniji dosada, timovi su zajedničkim snagama potrošili više od deset tisuća kalorija. Ovo je bio izazov koji se ne zaboravlja.
Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.