Buran tjedan 'Života na vagi': GallaSandalla ispao, kapetan crvenih u finalu, Nena ruši rekorde!

Od najtežeg poligona dosad i šokantnih odlazaka do emotivnih susreta s obiteljima i rekorda koji pomiču granice - deveti tjedan 'Života na vagi' bio je sve samo ne običan

Kandidati 'Života na vagi' našli su se na rubu - fizički, psihički i emocionalno, no upravo na tim rubovima pokazali su zašto ih gledamo iz tjedna u tjedan. Kad su kandidati pomislili da će im odmor trenera donijeti predah, pojavio se Stjepan Ursa i jasno dao do znanja da "military drill" nije šala. S njegovim čekićem u ruci i krikom u glasu, natjerao ih je da guraju jače i zaborave na izlike. Strah je bio stvaran, ali rezultati još stvarniji.

Nakon fizički iscrpljujuće borbe s balama, kapetan crvenih Dominik došao je pred najvažniju odluku - timska prednost ili vlastita šansa za pobjedu? Kad je odabrao direktan ulazak u finale, pokazao je da ponekad ego i razum idu ruku pod ruku. Reakcija tima? Čista podrška.

Kviz znanja završio je još jednom pobjedom crvenog tima, ali ono što je uslijedilo u plavom timu bilo je gore od samog poraza - međusobne optužbe, povici, suze. Josipa je plakala, Ante je bio razočaran u timsku igru, a kapetan Zvonmir preispitao je svoju poziciju u timu. U plavom timu zavladalo je nerazumijevanje, ali su ipak na kraju vratili fokus.

U tjednu kada su mnogi pucali, Nena je izvlačila svoj maksimum, od zore do mraka. S gotovo 90.000 koraka u jednom danu, postavila je rekord koji je ostavio bez riječi i trenere i gledatelje. Bila je to šetnja koja je postala simbol volje.

Jedan od najkarizmatičnijih kandidata sezone, Ivan, poznat kao GallaSandalla, napustio je show, ali ne i svoj cilj. Ispraćen zagrljajima, ostavio je iza sebe kilometre, smijeh i srce. "Moja borba za zdravlje tek počinje", rekao je.

Tjedan koji je bio pun fizičke iscrpljenosti i emotivne napetosti dosegao je svoj najnježniji trenutak u susretu kandidata sa obitelji. Njihov dolazak bio je izvor podrške, donio je i potpuno novu dimenziju njihovih osobnih priča. Vijest o dolasku petog djeteta obitelji je dala toplinu, a Dominiku novi motiv za borbu. Taj susret je ujedno bio i rijedak trenutak smijeha i opuštenosti u sezoni koja postaje sve intenzivnija, no iza vedrih izraza lica i igre s djecom stajala je i spoznaja da će rastanak ovaj put biti još teži, kako za njega, tako i za one koje ostavlja iza sebe.

U tjednu obiteljskih susreta, većini kandidata dolazak najmilijih donio je energiju i olakšanje. No kod nekih, kao što je to bio slučaj s Katarinom, susret je otvorio i stare dileme te unutarnje borbe koje se ne vide na treningu ni na vagi. Dolazak njezine kćeri Luce izravno je utjecao na njezino emocionalno stanje i nastavak procesa. Iako su u prvi mah pokušale zadržati pozitivu, njihova interakcija razotkrila je koliku težinu u ovoj fazi showa imaju pitanja roditeljstva, odvojenosti i osjećaja krivnje. Taj susret vjerojatno neće promijeniti njezinu fizičku strategiju, ali bi mogliutjecati na njezinu emocionalnu izdržljivost u tjednima koji dolaze.

Ako je netko mislio da kandidati ne mogu više - varao se. Na treningu kojeg su treneri Edo i Mirna opisali kao možda najzahtijevniji dosada, timovi su zajedničkim snagama potrošili više od deset tisuća kalorija. Ovo je bio izazov koji se ne zaboravlja.

