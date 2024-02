Čapo ponovno obara vlastite rekorde! Otrčao je 12 kilometara: 'U cilju su me dočekala djeca i supruga'

"Stazu duljine 12 kilometara sam pretrčao za manje od sat vremena i 50 minuta, što je približno jednak rezultat kao prošle godine", otkrio je ponosno Josip. Iako se za ovu utrku manje pripremao nego prošle godine, s obzirom na to da je ove godine odlučio više vremena posvetiti obitelji, smatra kako je to odličan rezultat.

"S tim da sada imam i na našem imanju puno posla, to je sve fizički rad tako da i to smatram treningom", objasnio je. "Nekada me i žena potjera pa odem napraviti dodatan trening", dodao je u šali.

Inače, Čapo je gostovao u sedmoj sezoni 'Života na vagi' i pričao kandidatima o svojoj motivaciji pa tako i svoje pratitelje na društvenim mrežama motivira objavama. ''Nema predaje,nema odustajanja samo naprijed'', napisao je kao objavu ispod fotografije s otrčane utrke.