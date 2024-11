Čapo se prisjetio dirljivog trenutka iz 'Života na vagi': 'To je za moju djecu!'

"To je za moju djecu!", viče Čapo tijekom izvršavanja izazova. "To me veseli, diže mi adrenalin. Ljudi, ja mogu ovako do sutra", rekao je preskakujući na poligonu.

Inače, Čapo je nakon završetka showa ostao predan novim navikama, odnosno uravnoteženoj prehrani i redovitoj fizičkoj aktivnosti. Među stvarima kojih se pridržava je da je dio njegove svakodnevice dosta hodanja, a često ponavlja svoj moto: "Hodaj pa hodaj".