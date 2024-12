Čestitamo! Udala se Nina iz 'Života na vagi': 'Gospodin i gospođa...'

Inače, Nina je u srpnju počela dijeliti fotografije s dragim i otkrila da je sretno zaljubljena. "Volim svog čovjeka", napisala je u jednoj objavi na Instagram storyju.

Nina je u svibnju otkrila za RTL.hr i da se preselila na Brač. "Prije dva mjeseca preselila sam se na Brač, tako da ljeto planiram provesti radno, ovdje u vrtiću, a vikendom u Sinju i na Korčuli. Nekako je to sve ispalo sasvim slučajno. Pružila mi se prilika za rad na Braču i privukao me sam princip rada vrtića... To sam vidjela kao priliku za dodatno kvalitetno oblikovanje sebe kao odgojiteljice i mjesto gdje bih mogla dosta toga naučiti pa sam se odlučila preseliti na Brač", ispričala je.