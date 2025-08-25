Cilj je jasan! Zvonimir za RTL.hr otkrio planove u 'Životu na vagi': 'Vidim se u finalu, igram na pobjedu'

Zvonimir (34) je novi kandidat 'Života na vagi', a za RTL.hr otkriva svoje planove u showu

Zvonimir (34), jedan od novih kandidata u devetoj sezoni showa 'Život na vagi', otkrio je u razgovoru za RTL.hr da je prijavu na show podnio prvenstveno zbog svojih kćeri, koje imaju dvije i godinu dana. "Prijavio sam se radi djece jer želim biti što duže s njima. Oni su mi glavna motivacija", kaže Zvonimir.

icon-expand Zvonimir, Život na vagi FOTO: RTL

Ovaj 34-godišnji natjecatelj priznaje da je cijeli život imao problema s težinom. "Cijeli život sam bio deblji", otkriva, dodajući kako je u posljednje dvije-tri godine primijetio značajan porast kilograma. "Najviše sam se udebljao u prvoj trudnoći, kada sam dobio oko 45 kilograma. To je bilo iz solidarnosti s mojom dragom, njoj čokolada, meni čokolada", našalio se Zvonimir. Zvonimir nema kratkoročne ciljeve – njegov fokus je dugoročan. "Moj cilj je ostati do kraja, dati sve od sebe. Baš sam motiviran, zagrizao sam i želim stići što dalje da dokažem i sebi i drugima da ja to mogu", rekao je.

icon-expand Zvonimir, Život na vagi FOTO: RTL

On je siguran u svoje sposobnosti: "Ja se definitivno vidim u finalu i igram na pobjedu. Ja sam jako kompetitivan". Iako se raduje izazovima koji ga čekaju u showu, Zvonimir priznaje da će mu najteže pasti razdvojenost od obitelji. "U 'Životu na vagi' će mi najviše faliti obitelj. Ali želim ovdje steći navike koje bih htio prenijeti doma obitelji", zaključuje Zvonimir. Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte 1. rujna u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.