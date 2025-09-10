Emisije
Život na vagi

Crveni krenuli s optužbama: 'Ante nije trenirao, Marija spava, ne jedu!' Edo: 'Usta su vam puna plavog tima!'

Nakon dva tjedna slabijih rezultata, Edo je sazvao sastanak. Crveni tim otvoreno proziva protivnike, Edo ih prekinuo: 'A kad ćete početi pričati o sebi?'

10.09.2025 23:00

Dva tjedna zaredom crveni tim pod vodstvom trenera Ede bilježi lošije rezultate na vaganju, a sada je, kako sam priznaje, 'voda prelila čašu'. Edo je sazvao tim na razgovor, pokušao ih fokusirati na vlastiti napredak, no rasprava je ubrzo skrenula na plavi tim. Domagoj je prvi prokomentirao: "Nesrazmjer je ogroman. Ljudi koji nisu pola treninga odradili najviše su izgubili." Nena je dodala: "Oni koji najmanje rade, najviše su izgubili."

Crveni tim, Život na vagi
Crveni tim, Život na vagi FOTO: RTL

Redale su se prozivke. Domagoj: "Ante je dva dana bio u sobi, nije radio treninge uopće, a opet je puno izgubio." Ana: "Marija spava u sobi. Ekipa iz plavog tima su nam rekli da ima tu par njih koji ne jedu." Ivan: "Netko se manje kretao, a smršavio duplo više od mene. Fascinantno." Snežana: "Izbjegavaju obroke. Mi vidimo da netko ne jede." No Edo ih je odlučno prekinuo: "Svašta sam čuo što ste rekli, ali sve je vezano uz plavi tim. Usta su vam puna plavog tima. Nisam ništa čuo o tome kako vi možete biti bolji."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

