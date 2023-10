Crveni odlučno: 'Dosta smo nabrijani i izbacit ćemo jednog od plavaca!'

Ovo je brdska štafetna utrka, startna pozicija je ispred dvorca, odakle ćete se spuštati nizbrdo. Kad dođete dolje, pokupit ćete uteg od 200 grama koji trebate donijeti i staviti na postolje. To je znak kolegi iz tima da krene nizbrdo. Pobjeđuje tim koji skupi pet utega na postolju. Prikupljeni utezi donose vam kilogram prednosti na vaganju, a tim koji prvi donese utege svih pet utega, poklonit će to jednom svom članu tima jer tako ostvaruje prednost protiv suparnika", objasnili su treneri, a kapetan crvenog tima Goran zaključio: Tko god to dobije to je gotovo siguran bod u borbi tako da je to velika pomoć."

