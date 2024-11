Crveni su u problemu: 'Ne znam što ćemo s Antonijom... Želi sve, ali kad bi je stalno netko vukao za rukav'

Na prošlom vaganju ispod žute linije našle su se Marija i Antonija, no ostali kandidati nisu ni dobili priliku glasati između njih dvije jer je Vukovarka odlučila da će kući otići ona.

Treba nam objema, ja sam toga svjesna, ali mislim da ću ja vani bolje nastaviti od nje", rekla je Marija, no Nikolini se to nije svidjelo. To što daju nekome drugome mjesto... Nisi po to došao tu", jasna je kapetanica crvenog tima koju je zanimalo nedostaje li Alini njezina cimerica. Ponekad mi je nešto išlo na živce, a danas sam baš osjetila kako mi fali upravo ono što mi je išlo na živce", iskreno je rekla. Žao mi je što je donijela tu odluku da se žrtvuje, ali morat ćemo nastaviti bez nje", nastavio je Tomislav. Tonka je jako zahvalna Mariji, a Nikolina zaključila da moraju zapeti da ne bi ostali bez još jednog člana. Ne znam što ćemo s Antonijom... Ona želi to sve, ali kad bi je stalno netko vukao za rukav", rekla je Nikolina i dodala da ne smiju misliti negativno, nego moraju hrabro dalje.