Crveni tim mora odlučiti: 'Oba trenera su dobra, ali možda je Edo bolji izbor'

Kad su se dogovarali s kime žele nastaviti trenirati u showu, Nikolina je sažela mišljenje cijele ekipe: "Meni kad je dobro i jedno i drugo, ja sam neodlučna." Pola je bilo za Mirnu, a pola za Edu tako da još moraju razmisliti koga će odabrati.

"Ako uđem u plavi tim, bit će mi to jako čudno", rekao je Edo te objasnio kako se naviknuo raditi s crvenim timom, a i Mirna bi radije crvene zbog većine žena. "Nakon prespavane noći malo sam se još dvoumio oko izbora trenera - mislim da su i Mirna i Edo dobri, ali imam osjećaj da je možda Edo bolji izbor", rekao je Tomislav koji se nada da će svojom odlukom pomoći svojim curama.

"Dečki su stvarno super, imaju snage i mogu pogurati daleko", rekla je ponosno Davorka za svoj tim. Tijekom doručka Mateo im je govorio da će i on još jače upregnuti bez obzira na to kojeg trenera dobili. "Malo ćemo zapeti da na idućoj vagi bude bolji rezultat", obećao je Ivica, a potom su se dogovorili da će Mateo gurati njega na treninzima, a on njega u hodanju.