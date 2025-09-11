Crveni tim odabrao kapetana: Dominik je novi vođa!

U crvenom timu zavladala je nova energija! Nakon dva uzastopna poraza i vidljive frustracije u redovima ekipe, trener Edo odlučio je napraviti zaokret i okupiti natjecatelje na zajednički sastanak. "Od danas želim da imamo jasno definirana pravila, ovo je naš sustav vrijednosti, ovo su naši ciljevi, i svi koji nose crvenu majicu pristaju na njih", rekao je Edo , dok su članovi tima pažljivo slušali. U razgovoru su definirali prioritete za iduće tjedne, redovite šetnje, vođenje prehrane, međusobna podrška, ali i jasna odgovornost za vlastite rezultate.

Među kandidatima se izdvojio jedan, Dominik. Bez puno dvoumljenja, svi su se jednoglasno složili da upravo Dominik postane novi kapetan crvenog tima. "Dominik se svojim angažmanom, ponašanjem i komunikacijom već istaknuo. Siguran sam da ćemo nas dvojica imati dobar odnos i da će se on u ovoj ulozi snaći", rekao je Edo, zadovoljan timskim duhom koji je zavladao. Crveni tim sada kreće u novu fazu s Dominikom kao kapetanom i jasnim smjernicama. Hoće li to biti prekretnica i početak pobjedničkog niza?

