Život na vagi

Crveni tim odabrao kapetana: Dominik je novi vođa!

Nakon dva porazna tjedna, Edo je okupio crveni tim na sastanak postavili su pravila, dogovorili ciljeve i jednoglasno izabrali kapetana. Dominik je dobio povjerenje svih

RTL.hr
11.09.2025 23:00

U crvenom timu zavladala je nova energija! Nakon dva uzastopna poraza i vidljive frustracije u redovima ekipe, trener Edo odlučio je napraviti zaokret i okupiti natjecatelje na zajednički sastanak. "Od danas želim da imamo jasno definirana pravila, ovo je naš sustav vrijednosti, ovo su naši ciljevi, i svi koji nose crvenu majicu pristaju na njih", rekao je Edo, dok su članovi tima pažljivo slušali. U razgovoru su definirali prioritete za iduće tjedne, redovite šetnje, vođenje prehrane, međusobna podrška, ali i jasna odgovornost za vlastite rezultate.

Dominik, Život na vagi
Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

 Među kandidatima se izdvojio jedan, Dominik. Bez puno dvoumljenja, svi su se jednoglasno složili da upravo Dominik postane novi kapetan crvenog tima. "Dominik se svojim angažmanom, ponašanjem i komunikacijom već istaknuo. Siguran sam da ćemo nas dvojica imati dobar odnos i da će se on u ovoj ulozi snaći", rekao je Edo, zadovoljan timskim duhom koji je zavladao. Crveni tim sada kreće u novu fazu s Dominikom kao kapetanom i jasnim smjernicama. Hoće li to biti prekretnica i početak pobjedničkog niza?

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi dominik
