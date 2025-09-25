Emisije
Život na vagi

Crveni tim odlučio tko dobiva imunitet: 'Uopće nema dvojbe - to je definitivno Nena!'

Timski sastanak o imunitetu prošao je u znaku velikog međusobnog poštovanja, ali i strateške procjene, dominirale su dvije kandidatkinje, no izbor je bio jednoglasan

RTL.hr
25.09.2025 23:00

U kući 'Života na vagi', crveni tim ponovno se našao pred važnom odlukom, tko će ovaj put dobiti vrijedni imunitet i time biti siguran od ispadanja? Sastanak tima započeo je razmjenom prijedloga i taktiziranjem, ali vrlo brzo fokus se sveo na dvije kandidatkinje, Nenu i Snežanu. Dominik je bio prvi koji je iznio svoje mišljenje: "Moj prijedlog je ili Nena ili Sneki. Ako moram prevagnuti, to bi bila Nena. Zbog te konstante koju ima i mislim da je najugroženija s obzirom na najmanji broj kilograma."

Nena, Život na vagi
Nena, Život na vagi FOTO: RTL

Sama Nena je, skromno, predložila Snežanu: "Sneki, jer mislim da se trudi podjednako kao i ja, a ima još puno toga za skinuti." No, ostatak tima bio je vrlo jasan, svatko tko se izjasnio, dao je podršku Neni. Domagoj je priznao da se dvoumio, ali je ipak presudio: "Dvoumim se između Sneki i Nene, ali mislim da je Nena, zbog tog ciklusa, ugroženija. Onda Nena." Zaključak je na kraju iznio Dominik, rezolutno i bez dileme: "Uopće nema dvojbe tko bi to trebao biti. To je definitivno Nena." 

Odluka o imunitetu bila je još jedan dokaz da se u crvenom timu unatoč dramama i tenzijama i dalje njeguje uzajamno poštovanje, pogotovo kada je riječ o trudovima, kontinuitetu i uloženoj energiji. Nena je i ovaj tjedan pokazala da ima tihu snagu i podršku svog tima.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

