Crveni tim pobijedio u velikom izazovu, a Dajana i Mislav vidjeli bližnje: 'Snaga i motiv sad su na vrhuncu!'

Plavci su isto bili motivirani za trening. Martin je priznao da ga muči situacija u kući, no da ga vraćanje Marsele u crveni tim, kao i odlazak Nine, motivira da ostvari što bolji rezultat i ne odustane iako ga boli rame. Jure je također motiviran, posebno nakon susreta s obitelji. Vidio sam koliko žena vjeruje u mene i ne smijem stati jer je vrijeme da počnem vjerovati u sebe. Idemo preko boli, preko žuljeva, preko svih mogućih upala i nećemo stati", rekao je dok Marie, unatoč Mirninim pohvalama i dobro odrađenom treningu, ne misli da će stići do finala jer joj nedostaje obitelj i smeta joj situacija u kući. No bez obzira na neka nezadovoljstva, Mirna je primijetila da su plavci zavoljeli vježbanje. Možda vam je teško doći, ali imam osjećaj da ste postali ovisni o treninzima", ponosno je rekla.

Poslije je povela Dajanu na privatni sat boksa kako bi izbacila iz sebe sve negativno, a Edo je Šepića poveo na planinarenje. No iznenađenjima nije bio kraj jer su Dajanu došle posjetiti sestra i prijateljice, a Šepića je dočekala supruga. Oboje su dirnuli susreti s bližnjima, a ujedno su ih motivirali i za nastavak natjecanja. Imam osjećaj da mogu pomaknuti planine, sad ću davati sve od sebe! Idući je izazov moj sto posto, nema mi sad kraja, snaga i motiv sad su na vrhuncu," rekao je Šepić.

Uslijedio je novi veliki izazov. Treneri su kandidate doveli pred šljunčano brdo u kamenolomu, gdje je bilo postavljeno po šest girji koje su kandidati, penjući se na brdo jedan po jedan i uzimajući svatko samo jednu girju, morali objesiti na stalak na vrhu brda. Pobjedu odnosi tim koji prvi objesi sve girje na stalak na vrhu brda, a nagrada je dva kilograma prednosti na idućem vaganju.

U plavom timu bila su četiri sudionika; Marie nije željela sudjelovati jer se boji visine, Kruno ima ozljedu ramena, a u crvenom pet - Marsela nije željela riskirati da joj više ozlijedi svoje problematično koljeno. Kako je bilo šest girji u izazovu i svatko pri usponu može ponijeti samo jednu, plavci su se dogovorili da će se Jure i Pero dvaput penjati na brdo, a za crvene je to trebala odraditi Nina. Edi se ovakva organizacija crvenog tima činila nelogičnom: Jako mi je čudno kako su se posložili, ali ne ulazim u taj dio. Mislim da je to zato što Nina želi dokazati plavom timu koliko je jak igrač, ali vlastiti ego moramo staviti po strani i dobrobit tima staviti na prvo mjesto."

Nina i Pero penjali su se četveronoške po šljunku, a Edo je dodatno motivirao Ninu. Sljedeća iz crvenog tima krenula je Sivija, a plavac Jure već je bio na pola puta. Prašina u nosu i očima bila je ubitačna, teško dišem, naporno je", rekao je Jure, koji je brzo odradio zadatak i spustio se nizbrdo kao niz tobogan prije nego što se Silvija popela.