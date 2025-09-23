Emisije
Život na vagi

Crveni u euforiji: GallaSandalla rasturio na vagi

Sjajan rezultat Ivana iz crvenog tima od -4,5 kg doveo je njegovu ekipu do nove pobjede na vaganju, dok je plavi tim u neizvjesnosti hoće li Mirna iskoristiti svoj joker?

RTL.hr
23.09.2025 23:00

Ivan, poznatiji kao GallaSandalla, večeras je pokazao što znači kad sve sjedne na svoje mjesto, vaga je pokazala impresivnih -4,5 kilograma, što je čak -3,0% tjelesne mase! "Znam da sam radio, svaki obrok sam pojeo, samo jednu voćku nisam i jako sam ponosan na sebe", rekao je Ivan s osmijehom, vidno zadovoljan ostvarenim rezultatom. 

Ivan, Život na vagi
Ivan, Život na vagi FOTO: RTL

Trener Edo pohvalio je njegovu predanost i poslao važnu poruku timu: "Važno je pronaći unutarnju motivaciju, kad to uspiješ, sve se reflektira i na ekipu." Crveni tim, zahvaljujući Gallinom i ostalim rezultatima, ponovno je odnio pobjedu na vaganju. No s druge strane, plavi tim sada strepi jer netko od njih bi mogao napustiti show. Jedina nada leži u rukama trenerice Mirne, hoće li iskoristiti joker plavu patkicu' i spasiti jednog člana od ispadanja?

Ivan, Život na vagi
Ivan, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

