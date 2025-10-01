Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Crveni uvjereni u pobjedu, plavci se nadaju čudu: 'Imam neki loš osjećaj'

Iza kandidata 'Života na vagi' je tjedan iskušenja, bili su bez trenera i s punim hladnjakom, a danas je na redu još jedno vaganje!

RTL.hr
01.10.2025 11:04

Prošli tjedan kandidati su prošli pravu lavinu izazova: fizičkih, psihičkih i emocionalnih. Sve je počelo velikim izazovom u kojem su gurali bale sijena do cilja, a pobjedu je odnio crveni tim. Četiri kilograma prednosti na vaganju za cijeli tim ili zlatna ulaznica za veliko finale - Dominik nije dugo dvojio i postao je prvi finalist devete sezone!

Uslijedio je mali izazov, a crveni su još jednom pokazali snagu i osigurali svom timu rastuću prednost od dva kilograma na nadolazećem vaganju. No ne moraju je odmah iskoristiti, mogu je prenositi pa bi mogla narasti do pet kilograma! I sve se to odvijalo u posebno teškom tjednu - tjednu iskušenja. Kandidati su imali na raspolaganju televizor i hladnjak prepun delicija, ali i najveći izazov do sada: tjedan su morali odraditi bez svojih trenera.

Edo sa svojima, Život na vagi
Edo sa svojima, Život na vagi FOTO: RTL

Ostavili smo natjecatelje u dobrim rukama, na zamjenu su došli Andrea Solomun i Stjepan Ursa, ljudi s velikim i bogatim iskustvom i vjerujem da su odradili odličan posao s našim kandidatima iako čujem da je bilo dosta iskušenja ovaj tjedan", rekao je Edo, a neki kandidati nisu skrivali nervozu pred vaganje. Trenerica je otišla i ja jesam radila, ali ne toliko kao kad je ona s nama. Spakirala sam sva tri kofera i što bude bit će", priznala je Mare i dodala: Na pola puta smo. Iskreno, nisam se ni ja nadala da ću ovoliko ostati u showu."

Crveni tim i dalje odiše samopouzdanjem. Mi smo dosta ambiciozni, baš smo se trudili ovaj tjedan - željeli smo dokazati i sebi i svom treneru da možemo i s njim i bez njega", istaknula je Nena. Nema razloga za zabrinutost jer gledajući plavi tim, oni su dosta i odmarali i izležavali se tako da mislim da ne bismo smjeli izgubiti vagu", uvjeren je Domagoj.

Mirna sa svojima, Život na vagi
Mirna sa svojima, Život na vagi FOTO: RTL

S druge strane, plavi se nadaju da će upravo vaga biti njihova karta za povratak. Plavci nastavljaju svoj tradicionalni niz gubitaka, ali kao što uvijek kažem - ako je vaga dobra, gubite vi izazove", jasna je Mirna, a Edo priznaje: Ne mogu vam to reći točno zašto, imam neki loš osjećaj."

Kandidati su na pola puta, pred njima je vaganje sedmog ciklusa, a napetost nikada nije bila veća. Hoće li crveni nastaviti pobjednički niz? Hoće li vaga iznenaditi i potpuno promijeniti tijek igre i tko će napustiti 'Život na vagi'? Večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

život na vagi
Moglo bi te zanimati

Kaos u plavom timu: Zvone sazvao hitni sastanak, Josipa ga presjekla: 'Sve se čulo na kameri!'

Plavi tim iz 'Života na vagi' nazdravio vinom tik pred vaganje: 'Šteta je propustiti priliku'

'Prva je Kate počela plakati, a onda sam i ja': Emotivni slom plavog tima nakon dirljivih poruka najmilijih

'Ja, ja, ja, uvijek samo ja'! Kandidati 'Života na vagi' bez milosti o kandidatu: 'Ne vidi dalje od svog nosa'

Zvonimira pogodio još jedan poraz plavih: 'Tim me koči! Bolje bih napredovao da sam sam'

Ante razočaran u svoj tim, a Josipa u suzama: 'Ne želim da me naziva glupom!'