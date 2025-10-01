Crveni uvjereni u pobjedu, plavci se nadaju čudu: 'Imam neki loš osjećaj'

Iza kandidata 'Života na vagi' je tjedan iskušenja, bili su bez trenera i s punim hladnjakom, a danas je na redu još jedno vaganje!

Prošli tjedan kandidati su prošli pravu lavinu izazova: fizičkih, psihičkih i emocionalnih. Sve je počelo velikim izazovom u kojem su gurali bale sijena do cilja, a pobjedu je odnio crveni tim. Četiri kilograma prednosti na vaganju za cijeli tim ili zlatna ulaznica za veliko finale - Dominik nije dugo dvojio i postao je prvi finalist devete sezone! Uslijedio je mali izazov, a crveni su još jednom pokazali snagu i osigurali svom timu rastuću prednost od dva kilograma na nadolazećem vaganju. No ne moraju je odmah iskoristiti, mogu je prenositi pa bi mogla narasti do pet kilograma! I sve se to odvijalo u posebno teškom tjednu - tjednu iskušenja. Kandidati su imali na raspolaganju televizor i hladnjak prepun delicija, ali i najveći izazov do sada: tjedan su morali odraditi bez svojih trenera.

icon-expand Edo sa svojima, Život na vagi FOTO: RTL

Ostavili smo natjecatelje u dobrim rukama, na zamjenu su došli Andrea Solomun i Stjepan Ursa, ljudi s velikim i bogatim iskustvom i vjerujem da su odradili odličan posao s našim kandidatima iako čujem da je bilo dosta iskušenja ovaj tjedan", rekao je Edo, a neki kandidati nisu skrivali nervozu pred vaganje. Trenerica je otišla i ja jesam radila, ali ne toliko kao kad je ona s nama. Spakirala sam sva tri kofera i što bude bit će", priznala je Mare i dodala: Na pola puta smo. Iskreno, nisam se ni ja nadala da ću ovoliko ostati u showu." Crveni tim i dalje odiše samopouzdanjem. Mi smo dosta ambiciozni, baš smo se trudili ovaj tjedan - željeli smo dokazati i sebi i svom treneru da možemo i s njim i bez njega", istaknula je Nena. Nema razloga za zabrinutost jer gledajući plavi tim, oni su dosta i odmarali i izležavali se tako da mislim da ne bismo smjeli izgubiti vagu", uvjeren je Domagoj.

icon-expand Mirna sa svojima, Život na vagi FOTO: RTL