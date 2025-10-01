Emisije
Život na vagi

Čudo na vagi: Marija spakirala kofere za odlazak pa šokirala sve s minusom od 4 kilograma!

Marija, koja je tjedan završila sa spakiranim koferima, uvjerena da napušta show 'Život na vagi', stala je na vagu i ostavila sve bez teksta

RTL.hr
01.10.2025 22:00

Činilo se da je sve spremno za još jednu pobjedu crvenog tima i oproštaj od plavog člana. No, vaga je imala drugačije planove. Kada je zasvijetlila brojka od 121,6 kg, što je značilo nevjerojatan gubitak od točno četiri kilograma, u studiju je nastao muk, a zatim erupcija oduševljenja plavog tima i potpuni šok crvenih. "Nas četvero nismo imali dva kila manje, a ova jedna ima četiri kilograma. Jednostavno šok, šok za cijeli tim", u nevjerici je komentirao Ivan iz suparničkog tima. Ono što Marijin rezultat čini još spektakularnijim jest odluka koju je njezin tim donio. Suočeni s izborom između napornog "Last Chance" treninga i odlaska u vinariju gdje su ih čekala pisma obitelji, plavci su, osim Josipe, odabrali emocije. Mnogi bi takav potez smatrali kontraproduktivnim za gubljenje kilograma, no upravo je taj odlazak za Mariju bio ključan.

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Na pitanje je li išla radi vina ili pisma, bez oklijevanja je odgovorila: "Ja sam iskreno išla radi pisma." A pismo koje ju je dočekalo bilo je ono od njezine tetke, osobe koja u njezinom životu predstavlja stup podrške i razumijevanja. Trenutak otvaranja pisma bio je za Mariju duboko emotivno iskustvo koje je otključalo bujicu osjećaja. "Čim sam otvorila pismo, čim sam vidjela njezinu rečenicu 'Draga moja Mare', ja sam ridala dva sata. Nisam mogla ni čitati pismo kako Bog zapovijeda", ispričala je kroz suze.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

