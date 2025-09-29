Emisije
Život na vagi

'Da je ovo lagano, bio bi šah'! Novi trener Stjepan Ursa u 'Životu na vagi' utjerao strah u kosti kandidatima: 'Danas nema praštanja!'

Dok su njihovi stalni treneri na zasluženom odmoru, kandidate 'Života na vagi' dočekala su nova pravila i, što je još važnije, nova lica. Crveni tim se suočio s iznenađenjem, zamjenskim trenerom čija je pojava odmah dala naslutiti da je vrijeme za šalu prošlo

RTL.hr
29.09.2025 22:20

"Kako smo se više spuštali, bilo je, bar meni, nekako sve strašnije i strašnije", priznala je Nena, dok je Ivan pokušao opisati ono što vide. Njegove riječi potvrdila je i pojava mišićavog trenera s čekićem u ruci, što je Snežanu navelo na komentar: "Pa kaj nema bat neki? E, pa vi nemojte raditi trening danas!" No, novi trener imao je spreman odgovor na njihovu nelagodu: "Dobar je strah koga ima." Misteriozni trener ubrzo se i predstavio, potvrdivši sve sumnje kandidata. "Dame i gospodo, ja sam Stjepan Ursa i danas sam vam zamjena za Edu", rekao je odlučnim glasom. Odmah je postavio pravila igre i najavio što ih čeka: "Danas radimo jedan military drill trening. Danas nema praštanja, danas idemo do kraja!"

Stjepan Ursa, Život na vagi
Stjepan Ursa, Život na vagi FOTO: RTL

Njegov pristup nije ostavljao prostora za izgovore. Umjesto duge priče, Ursa je obećao da će sve pokazati na djelu, a kandidati su s mješavinom straha i znatiželje gledali u sprave koje ih okružuju masivne gume i teške čekiće. Bilo je jasno da ih čeka trening kakav dosad nisu iskusili. Vojnički dril počeo je žestoko, a Ursa je od prve sekunde nametnuo nemilosrdan tempo. Njegove glasne upute i motivacijski povici odzvanjali su prostorom, ne dopuštajući nikome ni trenutak predaha. Posebno je bio fokusiran na najstarijeg člana tima, Dubravka, kojeg je bodrio bez prestanka. "Idemo, Dudo! Udara kao mladić, tek ti je 17!", vikao je Ursa dok je Dudo udarao čekićem po gumi. "Fascinantno. Samo diši, bitno je da dišeš!" Njegov trud nije prošao nezapaženo, a trener je kasnije komentirao: "Mislim da je pokazao da su godine samo broj i da tu ipak glava igra puno, puno više od tijela."

Stjepan Ursa, Život na vagi
Stjepan Ursa, Život na vagi FOTO: RTL

