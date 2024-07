Dajana iz 'Života na vagi' pokazala zavidnu liniju: Izgleda poput princeze

''Malo me je bilo strah kako ću s prehranom, ali je na kraju to ispalo odlično. Promišljala sam o alternativama, trudila se izabrati što zdravije, a na kraju krajeva ako mi se nešto baš jelo - pojela sam i guštala u tome. Sve se to nadoknadi hodanjem'', objasnila je tada.

Propuštene epizode 'Života na vagi' pogledajte na platformi Voyo!