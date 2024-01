Dajana je ulaskom u show počela više misliti na sebe: 'Ostavila sam sve sa strane'

Mirna je nahvalila Dajanu kako je bila svjetlo njihovog tima. ''Uvijek nasmijana, koliko god da joj je teško, uvijek vodi tu borbu sama sa sobom i brzo se vrati uz svoj prepoznatljivi osmijeh. Radnica od početka. Za nju nisam sumnjala da će daleko dogurati, tako da mislim da je točno tu gdje joj je i mjesto. Veselim se nastavku druženja s njom i van ovog showa jer mi je zbilja prirasla srcu'', rekla je Mirna. ''Toliko divna osoba, da kada uđe u prostoriji odmah zasja sunce. Ima taj jedan poseban karakter kojeg jednostavno moraš voljeti'', dodala je.

Edo je priznao kako će je pamtiti po emociji s obzirom koliko je bila sretna kada je pobijedila na izazovu. ''Ti si bila toliko sretna. Toliko si pokazivala taj svoj ponos i tolika je energija izašla iz tebe van da me je to ostavilo bez teksta. Ostani takva'', objasnio je Edo. Dajana je priznala kako joj je malo neugodno, no lijepo joj je čuti pohvale. Same riječi hvale ima i Dajanina prijateljica i natjecateljica Nina. ''Od samog početka smo Dajana i ja bile jako bliske. Pozitivna je osoba i mislim da tu svoju pozitivu dijeli sa svima oko sebe. Tu je za sve nas i kada trebaju savjeti i potpora. Niti malo nije sebična, čak i više misli na druge ljude nego na sebe'', rekla je Nina.