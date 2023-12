Dajana, ljepotice naša! Sredila se nakon dugo vremena: 'Prvi put u životu nosim štikle'

Poslije vježbanja treneri Mirna i Edo odlučili su nagraditi djevojke makeoverom, što one nisu baš dočekale s oduševljenjem. Čim se Nina odmorila, bilo joj je bolje i veselila se make overu. Dajana je bila najnepovjerljivija jer se inače baš ne šminka. "Nije mi to baš leglo, ali znala sam da će biti fora tako da vladaju uzbuđenje i adrenalin", rekla je Dajana da bi potom birale odjeću koju su priredili za njih. Za to vrijeme dečki su isprobavali svoju odjeću koju prije nisu mogli odjenuti, a sada im je čak i velika.

"Najviše me strah da mi se neće sviđati odjeća koju će mi odabrati i ako budem morala nositi štikle", rekla je Dajana i objasnila da ima nekonvencionalan stil odijevanja, ali da će biti otvorena za isprobavanje novih stvari. Nina je zafrkavala šminkera da će biti kritična jer i sama zna šminkati. "Cure su nas inspirirale da se i mi sredimo pa smo im odlučili napraviti i neku večeru", rekao je Jure.